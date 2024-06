Juventus Next Gen, chi sarà il nuovo allenatore

Juve Next Gen–Montero, cosa manca

Un trampolino di lancio così elastico e funzionale che può permettere di spiccare il volo ai più alti livelli. Questo è lae qualcosa ne sanno i vari Fagioli, Nicolussi, Miretti, Iling, Yildiz, Huijsen ecc… Ma lo stesso discorso vale per gli allenatori e per Massimoche, dopo un ottimo campionato, ha l'ambizione di mettersi alla prova nelle categorie superiori, con una prima squadra. Per questo, tra i tanti compiti che la dirigenza bianconera dovrà svolgere, c'è anche quello di trovare un nuovo allenatore per la Next GenDa tempo, il nome in pole per prendere il posto di Massimo Brambilla è quello di Paolo: prima che si definisse il suo ruolo di traghettatore in prima squadra, infatti, erano già stati avviati i primi contatti in questo senso. D'altronde, chi meglio di lui per lavorare con i giovani e infondere nello spogliatoio l'identità Juventus. E ancora, chi meglio di lui – che di Thiago Motta è amico ed estimatore dal punto di vista tattico -, per creare una linea diretta tra prima e seconda squadra.E allora, cosa manca prima della firma e dell'annuncio? La strada è tracciata, in discesa, ma prima di tagliare il traguardo c'è ancora qualche impegnativo tornante che richiede di rallentare, studiare la traiettoria migliore e poi rilanciare. Tradotto: restano dei nodi da sciogliere, dettagli da sistemare, prima di tagliare il traguardo insieme.