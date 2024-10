Dopo la notizia della riduzione della squalifica, Paul Pogba ha voluto mandare un messaggio sui social, postando una foto delle sue scarpe e il simbolo della clessidra. Il giocatore francese infatti vede la luce in fondo al tunnel considerando che la squalifica è stata ridotta a 18 mesi invece che quattro anni. Uno scenario che chiaramente può cambiare molto per Pogba.In risposta alla foto, c'è stato anche il commento disuo compagno di squadra. L'attaccante serbo ha lanciato l' l’hashtag "PogBack2Back", a confermare quindi che il ritorno di Pogba non è più un miraggio.