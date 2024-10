Non si è fatto attendere il messaggio didopo la notizia della riduzione della squalifica per doping. Il centrocampista francese, precedentemente squalificato per quattro anni, potrà tornare a giocare a marzo 2025. Pogba ha pubblicato una foto sui social con la "clessidra", che manda un messaggio chiaro, ovvero che è pronto a scendere di nuovo in campo. Il giocatore della Juventus ha infatti postato una foto delle sue scarpe con la bandiera francese sui calzettoni e la scritta "PP 6", ovvero il nome e il numero di maglia. Nessun riferimento alla Juventus.