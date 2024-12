I numeri di Koulibaly

. Questa la notizia che nelle scorse ore ha iniziato a rimbalzare nel mondo bianconero , dove ormai è certa l'intenzione didi muoversi a gennaio per acquistare almeno un difensore. L'ex Napoli è in rottura con l', dove è approdato dopo l'esperienza al Chelsea e i tanti anni al Napoli. Anche se al momento non sembra convincere fino in fondo la dirigenza della Vecchia Signora per l'età e la parabola discendente mostrata nelle ultime stagioni, il suo profilo non può essere scartato del tutto in vista di una sessione di mercato in cui si cercherà soprattutto di cogliere le possibili occasioni.Koulibaly, 33 anni compiuti a giugno, può essere una di queste? Intanto, analizziamo i suoi numeri. In questa stagione 2024-25 il classe 1991 è già sceso in campo con la sua squadra per 18 volte in tutte le competizioni, sempre da titolare, per un totale diall'attivo con un goal, due ammonizioni e un'espulsione. L'ex Napoli è sempre protagonista anche con il suo, che lo ha convocato in tutte e tre le ultime soste e lo ha schierato dal primo minuto in sei partite su sei. Rendimento molto simile anche nella scorsa annata, quando con l'Al-Hilal Kalidou ha collezionato 44 presenze (3.890'), con due reti e un assist, oltre a tre gare in Nazionale.Niente di particolare da segnalare per quanto riguarda gli: l'ultimo stop di Koulibaly risale ancora ai tempi del Chelsea, quando fu costretto a fermarsi per quasi 40 giorni - saltando 7 match - per un problema alla coscia. Di lieve entità anche quelli accusati durante la sua esperienza al Napoli (durata dal 2014-15 al 2021-22), in cui il periodo più lungo trascorso in infermeria è stato quello di 32 giorni a cavallo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 per un fastidio al bicipite femorale. Un giocatore, dunque, storicamente solido e affidabile, non più protagonista nel "calcio che conta" ma potenzialmente utile anche alla causa della Juventus. Cristiano Giuntoli, che lo conosce molto bene, farà le sue valutazioni.





