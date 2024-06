Juventus, Mourinho vuole Huijsen e Kostic: la situazione

Kostic in uscita

Joséha lasciato l'Italia dopo i due anni e mezzo vissuti a Roma ma continua a guardare con attenzione alla Serie A e in particolare a Torino. Così come aveva già fatto a gennaio quando convinsefacendo saltare i piani iniziali della Juventus che aveva trovatro l'accordo per mandare il classe 2005 in prestito al Frosinone. E quello che valeva lo scorso anno, quando sedeva sulla panchina della Roma, vale ancora oggi, all'alba della sua nuova avventura con il Fenerbahce.Mourinho infatti, come riferisce Tuttosport,per il talento olandese che dopo il prestito di sei mesi tornerà alla Continassa. Non scontata la sua permanenza; uno scenario possibile per Huijsen è l'inserimento come contropartita per arrivare a. Gasperini accoglierebbe positivamente l'acquisto del classe 2005. Il difensore non è però l'unico profilo che interessa a Mourinho.a sua volta già seguito proprio quando sedeva sulla panchina giallorossa. L'esterno serbo è uno dei giocatori con la valigia in mano e su di lui c'è anche il Galatasaray. Il trasferimento, in questo caso, non è ipotesi remota: se ne parlerà nel dettaglio al rientro del giocatore dall'Europeo, inaugurato ieri con un infortunio durante la sfida all'Inghilterra. Una serata che già era iniziata male per Kostic,