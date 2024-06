Serbia, Kostic infortunato: cosa è successo

La prestazione

Kostic, le ultime sul futuro

E' durata solo 40 minuti la partita di. E l'esordio contro l'Inghilterra ad Euro2024 è stato il peggiore possibile per l'esterno della Juventus; Kostic infatti è stato costretto ad uscire a pochi minuti dall'intervallo per infortunio.Kostic non è riuscito neanche a finire il primo tempo come avrebbe sperato il c.t Stojković per evitare di utilizzare uno slot. Sintomo di come il giocatore non fosse proprio in grado di continuare il match.Nelle prossime ore e più probabilmente nella giornata di domani si capirà meglio l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.Una partita che era iniziata già male perLa rete infatti arriva da un'azione sulla sua fascia e in particolare di Saka, che gli ruba il tempo e può servire comodamente l'assist per Bellingham. Una disattenzione che somiglia molto ad alcune commesse in stagione con la maglia della Juventus. L'errore in campo e l'infortunio, il peggior inizio possibile per Kostic.L'inizio però è stato in linea con quanto visto alla Juventus. Nella speranza che lo stop possa essere solo di qualche giorno e che quindi non finisca stasera il suo europeo, il futuro sembra sempre più lontano dall'Italia.viste anche le difficoltà a collocarlo nel sistema di gioco del nuovo allenatore bianconero.. Già un'estate fa l'esterno poteva lasciare la Juventus, adesso sembra solo questione di capire non se andrà via ma quale sarà la sua prossima meta.