Koopmeiners recuperato per Juventus-Parma

Titolare o in panchina?

La notizia più importante che esce dalla conferenza stampa di Thiago Motta è senza dubbio il recupero diche dopo quasi un mese torna a disposizione del tecnico. Il centrocampista olandese ha superato il problema al costato dopo la botta presa in Champions contro il Lipsia e finalmente può di nuovo mettersi a servizio della squadra.Non era assolutamente scontato che Koopmeiners riuscisse ad esserci per la sfida contro il Parma in programma domani sera all'Allianz Stadium; inizia a svuotarsi l'infermeria bianconera.oltre ovviamente a Bremer e Milik, Quello di Koop è un rientro fondamentale considerando che la Juve giocherà ogni tre giorni fino alla sosta di novembre.La prima certezza è che Koopmeiners sarà tra i convocati per Juve-Parma. Il dubbio ora riguarda come lo impiegherà Thiago Motta.l tecnico in conferenza non ha escluso che possa partire già dal primo minuto: "Recuperiamo Koop, vedremo se dall'inizio o in partita". Insomma, porte aperte quindi ad entrambi le soluzioni. Intanto già averlo tra i convocati è probabilmente la miglior notizia possibile per Thiago e la squadra.