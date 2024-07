Mentre con i fondi della cessione alla Roma di Matias Soulè la Juventus proverà subito a fare una nuova offerta per Teun Koopmeiners , con l'addio dii bianconeri potranno andare all'assalto di, difensore classe 1999 del Nizza con cui di fatto un accordo economico è già stato trovato, come conferma Fabrizio Romano. Tutto, insomma, secondo i piani di Cristiano Giuntoli, che aveva dettato una linea chiara: un'entrata solo dopo un'uscita, conditio sine qua non per far quadrare i conti in una fase ancora delicata da questo punto di vista.