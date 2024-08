Koopmeiners-Juventus: le ultime

Come previsto,non è stato convocato dall'per la, in programma mercoledì 14 agosto a Varsavia contro il Real Madrid.Nulla di sorprendente, considerando che l'olandese è ormai un "separato in casa" a Bergamo, in attesa solo della mossa decisiva dellaper ingaggiarlo. A una settimana dall'esordio nel campionato di Serie A contro il Como, l'obiettivo dei bianconeri è quello di colmare quanto prima la distanza con il club nerazzurro , quantificata in circa 5 milioni di euro. Koop scalpita…





