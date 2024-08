Le ultime su Koopmeiners-Jventus



L'incontro Juve-Atalanta



Le cifre dell'affare Koopmeiners

Sì, stavolta ci siamo. Stavolta laè vicina a completare uno degli acquisti più attesi della sessione di mercato, dunque TeunIeri si è svolto un incontro cruciale trae laper definire il futuro del centrocampista olandese, con i bianconeri che ora hanno concrete possibilità di chiudere l'affare., obiettivo dichiarato della Juventus, ha ormai un ruolo marginale nell’Atalanta, come dimostrato dalle recenti dichiarazioni di Gian Piero Gasperini. Il centrocampista ha inviato un certificato medico e non parteciperà alla Supercoppa europea contro il Real Madrid, in programma mercoledì 14 agosto. Questa situazione ha accelerato le trattative tra i due club.Il summit di ieri traè stato decisivo per spegnere le recenti tensioni e avvicinare i bianconeri alla chiusura dell'affare. Il faccia a faccia potrebbe rappresentare la svolta finale nella trattativa per Koopmeiners, permettendo ai bianconeri di completare l’operazione e mettere sotto contratto l'obiettivo numero uno di Thiago Motta per questa estate.Per assicurarsi, lastanno trattando una cifra che supera i 55 milioni di euro, bonus inclusi. Questa cifra rappresenta un impegno significativo ma riflette l'importanza del centrocampista olandese per il progetto bianconero. L'intesa finale è ormai a portata di mano, e la Juventus punta a concludere l’affare in tempo per l'esordio in campionato contro il Como, fissato per lunedì 19 agosto.

