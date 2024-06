"Teunsicuramente piace a diversi top club, valuteremo presto il suo futuro". Parola dell'ad dell'Luca, "interrogato" sul futuro del centrocampista olandese anche da Sportitalia. Il dirigente non ha voluto sbilanciarsi sul giocatore che, come noto, è anche un obiettivo di mercato della negando di aver incontrato Cristiano Giuntoli all'evento della Lega Pro in scena questa sera alla Triennale di Milano. Koopmeiners, insomma, sembra destinato ad avere gli occhi di tutti puntati addosso nei prossimi mesi, quando per lui si scatenerà una bella "lotta".