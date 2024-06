Koopmeiners-Juve: parla Percassi

A margine dell'evento La Notte della C in scena a Milano l'ad dell'Lucaha parlato anche ai microfoni di TMW, negando di aver incrociato Cristianoche, come noto, è sulle tracce di Teunper rinforzare il centrocampo della"Non l'ho visto, ma se arriva una telefonata io rispondo sempre a tutti" ha dichiarato il dirigente nerazzurro, che poco prima aveva parlato dell'olandese (e di Ederson) anche ai microfoni di Sky : "Sono tutti ragazzi che abbiamo scelto, conosciamo bene la storia di ciascuno di loro e ci siamo affezionati", il suo commento.