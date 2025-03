Giuntoli a Sky: 'Siamo arrabbiati, come i tifosi. Qualcuno non ha dimostrato il proprio valore'

Getty Images

Le parole dia Sky prima di- "Siamo dispiaciuti come i nostri tifosi, arrabbiati. Veniamo da una prestazione che non si doveva fare, vogliamo riprendere il nostro cammino per dare continuità a quello che stiamo facendo di buono in campionato".- "Abbiamo fatto una presa di responsabilità, i ragazzi sanno di non aver fatto una buona prestazione, anzi. Dobbiamo riprendere la via giusta, che in campionato hanno fatto spesso vedere, per tornare presto verso i nostri obiettivi".- "I tifosi hanno dimostrato disappunto, sono arrabbiati come noi. Il loro atteggiamento dipenderà dalla determinazione che metteremo in campo, dobbiamo riprendere il nostro percorso".

- "Quando cambi tanto e fai una squadra così giovane, ci aspettavamo delle difficoltà, ma poi ci sono stati gli infortuni di tanti giocatori, tante partite con poco recupero, e a volte non abbiamo fatto del nostro meglio. Ma siamo convinti che questi ragazzi ci daranno soddisfazione".- "Il punto va fatto alla fine dell'anno, mancano 12 partite importanti, Tanti ragazzi hanno dimostrato il loro valore, qualcuno non lo ha dimostrato come aveva fatto in passato ma siamo convinti che lo faranno in futuro anche alla Juventus".