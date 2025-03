Juventus-Verona LIVE 0-0: subito un'occasione per Locatelli, ci prova anche Suslov

AFP via Getty Images

In un certo senso, si può dire che è il momento della verità. Sì, perché questa sera ladovrà far capire una volta per tutte chi è e soprattutto chi vuole diventare, o meglio se davvero può provare a credere fino alla fine nel sogno di una rimonta che fino a poche settimane fa sembrava qualcosa di impossibile. Vincendo contro ildi Paolo Zanetti, infatti, la squadra bianconera andrebbe a -6 dalla vetta, mettendo un po' di pressione in più a Inter, Napoli e Atalanta che in questo momento sembrano le tre vere candidate allo scudetto. Niente voli pindarici, comunque: l'obiettivo primario resta il quarto posto (valido per un piazzamento in Champions League), per consolidare il quale è comunque necessario un successo dopo la vittoria di ieri della Lazio contro il Milan.

Juventus-Verona: il match in diretta

Di gregorio

Weah

Kelly

Gatti

Cambiaso

Locatelli

Thuram

Yildiz

McKennie

Nico Gonzalez

Kolo Muani

Montipò

Dawidowicz

Coppola

Valentini

Faraoni

Duda

Niasse

Tchatchoua

Suslov

Livramento

Sarr

La Juventus scenderà in campo all'Allianz Stadium a partire dalle 20.45. Negli occhi di tutti le immagini della pesante contestazione dei tifosi di ieri sera, che ha colpito squadra, allenatore e dirigenza, ma anche quelle altrettanto forti della disfatta bianconera in Coppa Italia contro l'Empoli, che ha portato a un altro fallimento stagionale dopo quello ai Playoff di Champions. Questa sera sono dunque tanti, tantissimi i motivi per andare a caccia di una vittoria, necessaria anche per aprire al meglio una settimana che si concluderà ancora in casa con un vero e proprio big match d'alta classifica, quello contro l'Atalanta. Previsto qualche cambio di formazione da parte di, che vuole avere delle risposte importanti dai suoi giocatori ed è pronto a compiere alcune scelte forti. Sicuramente out - ma "solo" per infortunio - Francisco Conceicao, che dovrà rimanere ai box per almeno una decina di giorni . Ancora assenti anche Nicolò Savona e Renato Veiga, mentre dopo diverse settimane si rivedrà in panchina Pierre Kalulu.A dirigere il match all'Allianz Stadium tra Juventus e Verona, valido per la 27^ giornata di Serie A, sarà. Fischio d'inizio alle 20.45.