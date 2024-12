Koopmeiners Juve, cosa aspettarsi dal 2025

È vero, i riflettori per mesi sono stati puntati quasi tutti su di lui. Ed è anche vero che, finora, forse quei riflettori l'hanno un po' accecato.è stato il pallino del calciomercato della Juventus sin dal termine della scorsa stagione, e così per tutta l'estate. L'olandese è finalmente arrivato a Torino, ma questi primi mesi in bianconero non sono stati certamente in linea con le aspettative., complici i tempi per inserirsi in un contesto nuovo di una squadra completamente rivoluzionata, Koop è apparsoe più volte alla ricerca della sua vera posizione in campo.Sull'importanza di Koopmeiners c'è una certezza: per Thiago Motta è. L'allenatore bianconero ha più volte dichiarato che l'olandese può giocare in ogni posizione, e che il suo lavoro aiuta molto la squadra. Eppure il centrocampista sembra faticare a trovare una sua propria dimensione all'interno del gioco, correndo tantissimo ma spesso - purtroppo - a vuoto. E allora quale miglior regalo di Natale per lui se non una posizione fissa e precisa in campo? Contro Monza e Cagliari è stato schierato, e questa soluzione può essere una chiave per lui e per la squadra intera.Se Koopmeiners riesce a trovare la sua posizione ideale, può davvero esseree l'intero gioco bianconero: davanti le cose possono cambiare, con Yildiz e Nico Gonzalez che possono scambiarsi, e l'olandese può finalmente far girare la squadra e legare i reparti senza dover riempire ogni parte del campo. Il 2025 è alle porte, e la sicurezza che serve a Koopmeiners può essere un regalo molto più importante di quanto si pensi.





