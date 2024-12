Koopmeiners recupera per Juventus-Fiorentina?

Dopo la notizia positiva arrivata dal J-Medical riguardo le condizioni di Teun Koopmeiners, che non ha riportato lesioni muscolari,ne aspettano nei prossimi giorni un'altra. Ovvero che l'olandese possa esserci già con lanella gara in programma domenica 29 dicembre all'Allianz Stadium.Thiago Motta aveva subito tranquillizzato l'ambiente sulle sue condizioni e la fiducia del tecnico è stata confermata poi nei fatti dopo gli esami strumentali. Questa volta non ci saranno "brutte sorprese", nel senso che al massimo, se l'ex Atalanta non dovesse farcela per la Fiorentina, tornerebbe a disposizione in Supercoppa contro il Milan (3 gennaio). Ancora però è presto per guardare all'impegno in Arabia Saudita.La Juventus oggi e domani si riposa; la squadra tornerà giovedì alla Continassa, a quattro giorni dalla partita. In quella data quindi capiremo con più certezza le reali possibilità che Koopmeiners sia presente con la Fiorentina ma filtra ottimismo a riguardo.in una partita molto delicata in chiave classifica.