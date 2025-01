Koopmeiners, dove sei? Numeri da incubo anche in Brugge-Juventus

AFP via Getty Images

I numeri di Koopmeiners in Brugge-Juventus

Passano i giorni maancora non si vede. Nel senso che, per quanto si provi a essere indulgenti e comprensivi, il centrocampista olandese continua a non mostrare segni di miglioramento in questa sua stagione alla, che stenta proprio a decollare dopo un'estate di sogni e aspettative (tanto dalla sua parte quanto da quella di società e tifosi). L'ennesimo esempio delle sue difficoltà è arrivato dal match di ieri contro il, che si sperava potesse essere quello del definitivo riscatto.I numeri, purtroppo, sono ancora impietosi. Per l'olandese, trovatosi a svariare qua e là tra centrocampo e trequarti, solo 37 tocchi - dato che lo rende uno dei peggiori in squadra - e nove palloni persi, ma a preoccupare sono soprattutto i numeri della fase offensiva:, sostanzialmente un giocatore impalpabile e mai pericoloso, davvero troppo leggibile e basico per spaventare gli avversari.

Per completare il quadro, pure una bella chance di portare la Juve in vantaggio nella ripresa, sprecata malamente con un colpo di testa fuori misura. Insomma, ancora troppo poco, pure in una serata che lo ha visto agire sostanzialmente nel ruolo di mezzala dove tanto aveva esaltato all'Atalanta. Koopmeiners non c'è ancora, o almeno non c'è il vero Teun. Quanto si farà ancora aspettare? Ai posteri l'ardua sentenza.