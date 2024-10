Infortunio Koopmeiners, le sue condizioni

Quante partite rischia di saltare

Toccata e fuga per, che in poche ore ha raggiunto il ritiro della nazionale olandese salvo poi tornare indietro e ripresentarsi a Torino. Il motivo è il problema alla costola che non gli permetterà di giocare con l'Olanda per i prossimi due impegni di Nations League. Ma quali sono le sue condizioni e quante partite rischia di saltare?per il riacutizzarsi del dolore dovuto a un colpo al costato preso mercoledì a Lipsia in Champions. Colpo che, riferisce Tuttosport, pareva soltanto tale e che invece potrebbe aver fatto danni. Il centrocampista sarà sottoposto a nuovi controlli: si teme un’infrazione a una costola.Se fosse confermato questo infortunio, allora il rischio è che Koop possa saltare alcuni appuntamenti molto importanti per la Juventus. Un problema che "rischierebbe di metterlo fuori causa anche per le tre importantissime sfide in programma alla ripresa, contro", si legge sul quotidiano. Dopo la sosta, i biannconeri avranno nel giro di una settimana quelle tre gare. Thiago ha già gli uomini contati nel reparto offensivo e l'assenza dell'olandese complicherebbe ulteriormente la situazione.



