Cosa è successo a Koopmeiners?

ha una, tanto che nel match di ieri contro il Cagliari faceva fatica a respirare: è la rivelazione de La Repubblica in merito alle condizioni del centrocampista della, che non prenderà parte ai prossimi impegni della sua Nazionale e rimarrà dunque alla Continassa, con la speranza di recuperare per la sfida contro lain programma subito dopo la sosta.Koopmeiners aveva rimediato una botta al costato nel match di Champions League contro il Lipsia, ma poi il problema sembrava essere rientrato. Evidentemente non era così, tanto che ieri ha dovuto lasciare il campo all'intervallo. Dagli esami è poi emersa l'incrinatura di una costola, che al momento - secondo La Repubblica - mette a forte rischio la sua presenza per la partita di campionato del 19 ottobre: la ripresa degli allenamenti dipenderà dal dolore che proverà con il passare del tempo, ma intanto è certo che il classe 1998 osserverà qualche giorno di riposo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui