Infortunio Koopmeiners: il precedente di Locatelli, quanto tempo si fermò

La preoccupazione maggiore in casaadesso riguarda le condizioni di, uscito all'intervallo diperché sentiva dolore dopo la botta presa a Lipsia. Il centrocampista olandese ha dovuto così saltare gli impegni con la nazionale. Costola incrinata, questo l'infortunio del giocatore. Stesso problema che aveva accusatoEcco quanto dovette stare fermo l'italiano.Locatelli ci aveva dovuto convivere poco meno di un anno fa. Undici mesi, per la precisione: era l’11 novembre 2023 quando nei primi minuti di Juve-Cagliari subì un colpo al costato che non gli impedì di giocare fino al 90’, ma che tre giorni dopo lo costrinse a lasciare il ritiro azzurro di Coverciano con la diagnosi di un’infrazione alla decima costola, come ricorda Tuttosport.sentendo però nuovamente dolore e giocando così solo tre minuti la sfida della settimana successiva. Rientrò da titolare contro il Napoli l'8 dicembre, un mese dopo in pratica.Ovviamente, ogni infortunio è diverso e i tempi di recupero di Locatelli possono essere presi solo come un’indicazione molto generica riguardo a quelli di Koopmeiners. L'olandese sta osservando qualche giorno di riposo dopo essere subito rientrato dal ritiro della nazionale. D, e a rischio anche per Juve-Stoccarda del 22 e Inter-Juve del 27.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui