Le condizioni di Koopmeiners

Chi sostituisce Koopmeiners?

Una volta terminata la sosta delle Nazionali,potrebbe trovarsi a gestire una situazione d'emergenza sulla trequarti campo. Da monitorare, infatti, ci sono le condizioni di, uscito anzitempo dal match contro il Cagliari e costretto a rinunciare ai prossimi impegni di Nations League con l'Olanda.Koop aveva accusato un dolore al costato in seguito ad una botta al costato presa nel corso del match di Champions League contro il Lipsia. Un problema all'apparenza di portata minima, come testimoniato dal fatto che l'olandese è stato schierato con una maglia da titolare anche pochi giorni dopo contro il Cagliari. Allarme rientrato, dunque? Non esattamente, perché al termine della primo tempo contro i sardi, Thiago Motta è stato costretto a sostituire il suo numero 8 a causa del riacutizzarsi del dolore in zona costale. L'ex Atalanta ha voluto comunque raggiungere il ritiro dell'Olanda, ma qui gli esami hanno fatto scattare l'allarme: incrinazione di una costola e pronto rientro a Torino per intraprendere da subito il percorso di recupero. Un percorso che potrebbe costringerlo a saltare i prossimi impegni con la Juve, come riferito da Calciomercato.com. Difficile, anzi difficilissimo vederlo contro Lazio e Stoccarda. La speranza è che il semaforo verde possa arrivare per la supersfida dell'Inter del 27 ottobre. Solo il tempo dirà se ciò sarà possibile.Qualora dovesse concretizzarsi uno stop di qualche partita per il classe 1998, Thiago Motta sarà chiamato a studiare soluzioni alternative: chi rimpiazzerà Koopmeiners sulla trequarti? Il primo nome spendibile è ovviamente quello diche tornerebbe ad agire da vero numero 10 come ben fatto nelle prime due uscite stagionali contro Como e Verona, quando il classe 2005 mise a referoto due assist in due partite. Un suo eventuale trasloco alle spalle di Vlahovic spianerebbe la strada a Samuel Mbangula sulla corsia mancina. Calciomercato.com, tuttavia, analizza le possibili alternative: chi potrebbe agire da trequartista potrebbe essere, che sta vivendo un buon motivo di forma. Oppure potrebbe esserci la mossa a sorpresa:trequartista, con il brasiliano chiamato a reagire e a riscattare un inizio di stagione semplicemente disastroso. Farlo sensibilmente più vicino alla porta avversaria potrebbe rappresentare l'input giusto.





