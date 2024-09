Juventus-Napoli, le parole di Koopmeiners

Il giorno dopocommenta la partita con un post sui social. Il centrocampista olandese è rimasto in campo per l'intera gara sfiorando la rete che avrebbe deciso il big match. L'ex Atalanta ha espresso il disappunto per il risultato ma guardando con fiducia verso il futuro."Non è il risultato che vogliamo…ma ci sono cose positive che possiamo usare!", la frase pubblicata su Instagram da Koopmeiners. L'olandese nella partita di ieri spesso si è scambiato di posizione con Yildiz. Una prova comunque da non sottovalutare come dimostrano alcuni suoi numeri.