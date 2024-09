Juve-Napoli, i numeri

Tiri

Koopmeiners: 3

Kvaratskhelia: 3

Politano: 2

Passaggi riusciti nelle trequarti

Koopmeiners: 18

Locatelli: 16

Anguissa: 14

Occasioni da gol

Koopmeiners: 3

Politano: 3

Di Lorenzo: 2

Palle giocate

Kalulu: 119

Cambiaso: 117

Locatelli 111

Passaggi riusciti

Kalulu: 109

Locatelli: 99

Cambiaso: 87

Passaggi chiave

Koopmeiners: 3

Politano: 3

Di Lorenzo: 2

Dribbling

Cambiaso: 4

Kvaratskhelia: 2

McTominay: 2

Totale km (Juve)

Locatelli 11.772

Koopmeiners 11.559

Cambiaso 11.536

Oltre il risultato, oltre la fotografia data da quello che abbiamo visto in campo, ad approfondire l’analisi nel post Juventus-Napoli ci vengono in soccorso i numeri. I dati elaborati dalla Lega Serie A, infatti, sottolineano le prestazioni di altissimo livello di alcuni dei calciatori in bianconero. Su tutti Manuel Locatelli , senza dubbio tra i migliori in campo. Senza dimenticare, però, Pierre Kalulu che non sembra proprio essere un piano C, anzi. E poi, per molti una prestazione non all’altezza, ma i numeri raccontano di un apporto non indifferente dinell’ultima porzione di campo.