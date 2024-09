Juventus-Napoli: i numeri di Locatelli

Il dato più eclatante è emerso subito ieri sera:, un'enormità. Passano i giorni, cambiano le avversarie, masi conferma sempre di più una ritrovata certezza per ladi Thiago Motta, che continua a dargli fiducia cambiando, semmai, il compagno con cui compone la linea a due di centrocampo (ieri Weston McKennie, ancora a scapito del costoso Douglas Luiz e pure di Khephren Thuram, poi subentrato nel secondo tempo).L'azzurro classe 1998 è davvero un altro da quando è iniziato il nuovo corso bianconero: sbaglia poco (il dato sull'accuratezza dei passaggi nel match contro il Napoli è del 96%), aiuta bene la difesa e capisce le fasi della partita, unendo sostanza e lucidità pur non riuscendo sempre a garantire un lavoro di regia particolarmente "vivace" (11, comunque, i lanci lunghi, di cui 9 andati a buon fine). Insomma, da giocatore potenzialmente "in discussione" dopo le tante critiche dello scorso anno Manuel è già diventato un punto fermo della squadra bianconera, uno di quelli di cui è difficile fare a meno.E poi, se i numeri non bastassero, ci sono le parole in conferenza stampa dia spiegare tutto: "Ha fatto un'ottima partita oggi, e ha un ottimo comportamento in allenamento. Si allena bene, lavora bene, comunica bene, è sempre concentrato. Abbiamo cambiato qualcosa a livello difensivo, per questo Manu è in campo".

