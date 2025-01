Kolo Muani, parla il tecnico che lo ha lanciato: 'Perfetto al fianco di Vlahovic'

Tuttosport ha intervistato, l'allenatore che fece debuttarein Ligue 1 ai tempi del Nantes: "Mi colpì negli allenamenti per il suo fisico statuario, la sua rapidità nei trenta metri, la velocità, la potenza. E la sua propensione al lavoro di squadra. Il suo mettersi a disposizione dei compagni", il suo pensiero sul nuovo acquisto dellaper l'attacco. "Così decisi di farlo esordire, come subentrato, perché doveva giocoforza farsi le ossa in Ligue 1. Inoltre lo volevo testare perché sapevo che in quell’inverno il club era in trattativa avanzata col Cardiff City per cedere il nostro centravanti titolare Emiliano Sala, poi scomparso tragicamente sul volo inabissatosi nella Manica proprio mentre stava raggiungendo il Galles".

Le parole di Halilhodzic su Kolo Muani

E ancora: "Randal non è accostabile a questi giocatori (gente come Kanu, Anelka, Drogba, ndr). Perché è meno tecnico, ha meno dribbling, ma soprattutto è un centravanti atipico, anzi non è propriamente un numero 9. Anche se si può adattare, per carità. Con quel fisico che si ritrova... Per me è perfetto sulla destra o sulla sinistra di. Lui ha bisogno di spazi. Non è un caso se finora la sua miglior stagione in assoluto è stata quella all’Eintracht Francoforte dove ha segnato 23 goal in tutte le competizioni di cui 15 in campionato. E ha fornito la bellezza di 17 assist. Perché in Germania lasciano più spazi".