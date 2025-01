Kolo Muani, l'ex Inter: 'Peggio che al PSG non può fare'

AFP via Getty Images

L'ex centrocampista dell'Intersi è espresso sul connazionale prossimo a firmare con la, ai microfoni di Radio Sportiva: "Alha fatto male, non si è inserito. All'Europeo ha giocato, è un titolare, il valore non si discute, è un giocatore interessante. Ma con Luis Enrique non si è mai trovato ed è difficile da capire perché. Farebbe comodo alla Juventus, che ha veramente bisogno di un attaccante davanti. Peggio che al Psg non può andare, bisogna vedere le cose come stanno. Ha fatto più panchina che altro, non si è mai trovato nel gioco del Paris. Se dovesse cambiare, la Juventus credo che avrebbe bisogno di uno così: è tecnico, è veloce, è bravo davanti alla porta. Poi a gennaio è complicato inserirsi ma sarebbe una mossa interessante".