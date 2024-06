Lasi avvicina a Khephren, per cui Cristiano Giuntoli è pronto a presentare la prima offerta ufficiale al Nizza . Il centrocampista classe 2001 è ormai un profilo conosciuto in tutta Europa, ma forse non sono in molti a conoscere il suo luogo di nascita: Khephren è venuto al mondo a, perché suo papà Lilian all'epoca giocava al(tre mesi dopo sarebbe passato in bianconero) e sua moglie aveva deciso di partorire nell'ospedale della città vicina, il 26 marzo 2001.Meritevole di una nota anche l'origine del nome del fratello minore dell'interista Marcus, che tra l'altro ha già festeggiato quattro scudetti della Juventus (quelli del 2002, 2003, 2005 e 2006): Khephren richiama ilche ha costruito la seconda piramide più grande della piana di Giza. Suo padre Lilian, infatti, è molto appassionato di storia antica.