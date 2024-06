Dopo il colpo Douglas Luiz, lacorre veloce per provare ad assicurarsi anche Khephren. Alla Continassa è in fase di preparazione la prima offerta ufficiale al, che per il centrocampista francese figlio d'arte vorrebbe incassare almeno 25 milioni di euro, e sembra esserci ottimismo per il buon esito della trattativa. Cosa che sembra già "infastidire" qualcuno. Voci da Milano, infatti, raccontano che al classe 2001 poteva interessarsi anche l', dove tra l'altro milita anche il fratello Marcus, in caso di addio di Hakan Calhanoglu, nel mirino di alcune big europee tra cui il Bayern Monaco. Per la Juve si tratterebbe di un altro grande colpo, a maggior ragione pensando alla possibile concorrenza.