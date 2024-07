Khephren Thuram è un nuovo centrocampista della Juventus, ha firmato un contratto con la Vecchia Signora fino al 2029. Nelle sue prime parole ( Qui le dichiarazioni integrali) ha svelato un retroscena della primissima chiamata della Juventus, quando lui ha scelto il Nizza. Le sue parole:"La prima volta che mi ha contattato giocavo al Monaco, ero diciassettenne. Non sono venuto qua, sono andato al Nizza. Sono rivenuti quest’anno ed ero molto contento. Per me è il club più grande d’Italia. Quando la Juve ti contatta si dice sicuramente si".