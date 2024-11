Thuram su Pogba: cos'ha detto

Il centrocampista della Juventus Khephrenha parlato in conferenza stampa ( QUI le parole integrali) in vista della sfida di domani contro il Lille. Passaggio speciale sul centrocampista della Juventus Paul Pogba a cui ha detto di ispirarsi. Queste le parole di Khephren:- "Il suo erede? No, assolutamente no. Non ci sono due Pogba. E' un giocatore molto forte, l'ha fatto vedere in carriera. Cerco di essere la migliore versione di me stesso, ma non posso dire di essere il suo erede".