Nella sua conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus,ha parlato anche di Kenan, pronto a essere investito di una grande responsabilità con la maglia numero 10 della squadra bianconera. Ecco il suo commento sul giovane attaccante turco: "L'ho visto due giorni fa, mi è sembrato un ragazzo fantastico. Come tutti ne avevano parlato prima, in campo da quello che ho visto può fare qualsiasi ruolo. Quando qualcuno ha voglia, disponibilità e volontà di crescere, con il talento che ha, ha solo da migliorare e aiutare la squadra".