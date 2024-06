Turchia-Georgia, la gara di Kenan Yildiz

I numeri di Kenan Yildiz

Tiri: 1

Tiri in porta: 1

Dribbling: 6 (riusciti: 1)

Precisione passaggi 91.7%

Duelli a terra (vinti): 6 (1)

Duelli aerei (vinti): 2 (1)

. Questa la durata della gara di Kenan Yildiz al suo esordio in un Europeo con la maglia numero 19 della sua nazionale: la Turchia. Nel giorno del compleanno di Vincenzo Montella la squadra in cui gioca la stellina bianconera Kenan Yildiz vince per 3-1 sulla Georgia.Sono bastatiuna conclusione potente che viene respinta, non trattenuta. Il meglio però è quello che accade dieci minuti dopo. Infatti partendo da un cross dalla destra Kenan si inserisce con i tempi giusti ed appoggia il pallone in porta. Esultanza con la linguaccia alla Alexche ha fatto impazzire tutti i tifosi della Juventus. Rete però, purtroppo, annullata dal Var dopo un check ( QUI il video)Dai dati SofaScoreNel complesso un buon esordio del giocatore della Juventus. In ogni caso buona la prima per la Turchia nel corso di questo Europeo.