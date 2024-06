Sono bastati 26 minuti dal suoi per appoggiare in porta il primo pallone e mettere a segno il suo secondo goal con la maglia della Turchia. Stiamo parlando di Kenan, oggi in campo con la suacontro la Georgia. Dopo neanche mezz'ora di gioco il classe 2005 della Juventus era riuscito ad andare a segno: un cross dalla destra raso terra, l'inserimento di Kenan però è leggermente affrettato e si fa cogliere in fuorigioco. Dopo