Una stagione complicata

Diversi interessi in Italia

Torna di moda lo scambio con Morata?

Non continuerà la sua carriera allaMoise. L'attaccante ha un contratto in scadenza nel 2025 e non rientra nei piani del club. Impossibile pensare dunque ad una sua permanenza a Torino, molto facile presupporre l'addio dell'ex. E non è da escludere che possa essere inserito come contropartita tecnica.. La coppia offensiva composta da Dusane Federicoha di fatto tolto molto spazio al canterano bianconero. Come se non bastasse anche l'esplosione diha levato ulteriori minuti al giocatore. Di conseguenza lo spazio per ritagliarsi minuti è stato praticamente azzerato. Si è parlato di un suo possibile inserimento nella trattativa per Koopmeiners come contropartita tecnica per abbassare le pretese dell'. Anche laavrebbe mostrato interesse per l'ex, così come il. A gennaio ci fu già una trattativa tra lae Atleticoper l'attaccante, ma il tutto saltò sul finale. Ora c'è da considerare un altro scenario. Da parte dell'Atleticova registrato il nome di, che continua a restare nei radar della