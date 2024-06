Morata, la sfida all'Italia e poi il mercato: può tornare alla Juventus?

Morata-Juve, la situazione

Intanto però lui segna; lo ha fatto per tutta la stagione con l'Atletico Madrid e non ha perso l'abitudine nell'esordio ad Euro2024 con la Spagna. Suo uno dei goal che hanno permesso alla nazionale spagnola di battere 3-0 la Croazia. Giovedì ci sarà l'Italia ad attenderlo.Morata sa come essere decisivo in competizioni come queste. Basti pensare che è a sette reti agli europei. Meglio di lui hanno fatto solo Cristiano Ronaldo (14) e Michele Platini (9).Come quando nel 2018 segnò nel 3-0 rifilato agli azzurri, senza dimenticare la rete dell''1-1-1 nell'ultimo europeo, quando poi la squadra allenata da Roberto Mancini ebbe la meglio ai rigori centrando la finale.Nell'eterno ritorno che ha contraddistinto la sua carriera, dunque, non poteva non esserci un nuovo incrocio con l'Italia. Dove trascorrerà le vacanze estive e forse anche qualcosa di più, visto che, scrive, propriodove ritroverebbe il suo grande amico Paulo Dybala. Il feeling con Simeone non è mai scattato.Morata resta alla finestra, ma prima vuole andare fino in fondo con la Spagna: l'Italia è avvisata.