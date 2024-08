Kalulu giocherà contro il Verona? Gli scenari

Come sta Kalulu?

Dove potrebbe impiegarlo Thiago Motta

Dopo oltre un mese è arrivato un nuovo acquisto per laIl difensore francese si trasferisce dal in prestito con diritto di riscatto . Un altro difensore quindi dopo Juan Cabal. Questa mattina il giocatore svolgerà le visite mediche ( QUI le immagini) e poi firmerà il contratto che lo legherà alla Juve per la prossima stagione., che aspettava da giorni il suo arrivo per avere un'alternativa in più in difesa, reparto in cui considerando l'uscita di Rugani e quella sempre più probabile di Djalò, c'era bisogno di un innesto. La grande domanda però è se Kalulu sarà già pronto per il prossimo match contro il, in programma lunedì sera allo stadio Bentegodi.Il classe 2000 ha svolto la preparazione estiva con il Milan partecipando anche ad alcune amichevoli. Non ha giocato invece per il trofeo Berlusconi e non è stato convocato per la prima partita di campionato contro il Torino ma ha continuato ad allenarsi regolarmente a Milanello. SOvviamente, avrà pochi giorni per inserirsi nel gruppo e capire le richieste di Thiago Motta. Contro il Verona,; il tecnico deciderà nei prossimi giorni se impiegarlo fin da subito titolare o tenerlo in panchina come cambio. In che ruolo? O, considerando che Cambiaso con l'assenza di Weah dovrebbe essere spostato più avanti.