Kalulu in conferenza: 'In campo ci divertiamo tanto. Con Thiago Motta...'

Ancheha parlato in conferenza stampa dopo QUI LE DICHIARAZIONI DI THIAGO MOTTA ).- "Ha un altro sapore, i tre punti fanno molto bene e li aspettavamo da tempo. Io provo ad essere il più professionale possibile e non pensare alla mia ex squadra. Però fa sempre piacere"."Noi è da un po' di tempo che stiamo facendo buone prestazioni, mancava solo il risultato. Questo metteva un po' ombra su tutto. Siamo tutti in una buona fase".- "Siamo più incisivi con la palla. Ora stiamo vincendo tanti contrasti e seconde palle, e qua abbiamo fatto un salto di qualità".

- "Grazie per i complimenti. L'obiettivo è sempre di puntare in alto e la Nazionale è un punto alto. È un mio obiettivo e so che se farò bene alla Juve avrò più possibilità di andare".- "Ci siamo sentiti dopo la partita, però era arrabbiato e non mi ha parlato. Abbiamo vinto insieme. Poi nel calcio ci sono scelte personali e lascio fare a loro le scelte. Vediamo il futuro. Nel calcio può succedere di tutto. Niente mi sorprende più e so che tutto può succedere".- "Cosa mi ha sorpreso? Il nostro provare a sviluppare un bel calcio e far divertire la gente. È la prima volta che qualcuno che mi ha fatto notare questo aspetto. Poi in campo ci divertiamo tantissimo".- "Per un difensore è molto piacevole non subire goal. Ci sono state partite in cui abbiamo preso goal alla fine. Questo può darci più consapevolezze, ma nel calcio non sai mai cosa possa succedere".