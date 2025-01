Juve-Milan, Thiago Motta in conferenza stampa: 'Per 95' superiori al Milan'

AFP or licensors

Thiago Motta in conferenza stampa parla così dopo Juve-Milan."Anche il primo tempo siamo stati superiori, per tutta la partita abbiamo fatto meglio dell'avversario. Vittoria meritata".IMBUCATE - "Alla fine sono errori da migliorare, dobbiamo correggere per il futuro. Errori che accadono durante le partite. L'importante è che siamo stati bene in campo, 90-95 minuti superiori all'avversario e l'abbiamo meritato"."Sapore sempre grande. Vincere una partita, contro una grande squadra. Contro un'avversaria con grandi giocatori. Con un allenatore di grande esperienza. Punto molto importante, 3 punti importantissimi, giocando bene, a calcio, davanti ai nostri tifosi che ringrazio per il sostegno. Se lo meritano per l'impegno e la voglia di fare. A volte commettiamo errori, sono il primo responsabile. Capiamo pure il momento della squadra. Molto giovane. Ci stanno certi errori, ma la voglia di fare e l'impegno massimo di fare di più c'è sempre stata, e ringrazio il pubblico".

"Kenan l'ho sostituito all'intervallo, ha sentito l'adduttore, valuteremo e vedremo come sta""Sta molto bene, è rientrato dopo un problema muscolare. Ha aiutato la squadra nei minuti in cui ha giocato. L'importante è capire la nostra filosofia. I ragazzi hanno capito come dare il massimo, chi ha giocato ha fatto bene"."Sta migliorando, speriamo possa essere con il gruppo per la prossima"."Abbiamo fatto due gol in più, altre partite non siamo riusciti a chiudere la partita. Tante partite in casa e abbiamo fatto bene. Ma alla fine contano le due aree, se sei decisivo alla fine è ciò che conta. Per arrivare alle due aree ci sono tanti modi, fase offensiva e difensiva, ognuno con la sua idea. Alla fine decidono lì. Bravi a segnare e a non prenderle"."Vale 3 punti. 3 punti importanti. Con tanti giocatori con una certa esperienza, che hanno vinto un campionato, una Supercoppa con un allenatore con grande esperienza. La vittoria dà sempre gioia. A noi. Ai nostri tifosi. L'entusiasmo va utilizzato con la maniera giusta. Da domani recuperare, continuiamo a fare il nostro lavoro. Martedì un'altra partita. Cambiare il chip ora per essere competitivo dalla prossima"."Sta giocando bene e tanto, importante è quanto detto prima. Sanno la nostra filosofia, non la quantità dei minuti, ma la qualità. Samuel con qualità importante, sta aiutando la squadra. Non solo con il gol, ma anche il secondo. E' grazie a lui. Guardo tantissimo queste situazioni, abbiamo bisogno di tutti, al massimo, tante partite che giocheremo. Sanno che la filosofia è quella lì"."Ho visto un grande ambiente nello stadio, ho visto i tifosi sostenendo la squadra. Dando spinta e stimolo in più, facendoli combattere e giocare come stanno facendo. Una squadra grande ha l'esigenza di arrivare alla vittoria. Tante volte non siamo stati bravi per la vittoria, ma l'ambiente mi è piaciuto tantissimo. Grazie al pubblico, ai nostri tifosi. I ragazzi in campo dal primo minuto provano, giocano, lo sappiamo, facciamo errori. La squadra arrivava da alcune difficoltà, molto giovane. ma è in crescita e a volte non siamo stati in grado di avere il risultato e non siamo stati contenti. Oggi sì"."E' la nostra Juventus. Sta crescendo, maturando, il nostro obiettivo è la vittoria, ma per farlo c'è un solo modo che è lavorare tanto, seriamente, con grande impegno. Lo fanno tutti. Con la consapevolezza del nostro momento, con le difficoltà attraversate in questa stagione, ma sempre superandosi nel quotidiano, nel miglior modo possibile per arrivare a fare la prestazione di oggi in fase difensiva molto bene, con aggressività, con grande solidarietà, e in fase offensiva con grande qualità. Per 95' oggi superiori agli avversari"."Avversaria importante perché è una grande squadra. Abbiamo prima la consapevolezza di affrontare una squadra forte, con grandi giocatori, con un tecnico di esperienza. Avevamo bisogno di una grande prestazione, l'abbiamo fatto. Vincere fa sempre bene, porta stimoli, entusiasmo, non solo internamente ma anche esternamente. I nostri tifosi se ne sono andati contenti, anche nel passato c'erano state e nessuno era contento. Lo staff e i tifosi nemmeno. Oggi dobbiamo essere contenti e godere la vittoria. Per me sempre supreriori"."Non sempre è tutto automatico, ma il nostro obiettivo è giocare. Dobbiamo restare lì, sapendo il nostro sforzo, cosa evitare, il momento che stiamo attraversando. Non è un momento ottimo, oggi era una gara importante, non avevamo tutti i giocatori, qualcuno aveva un problema fisico, e qualcuno salta pure 5-6 partite, che sono determinanti in una stagione. In tutto questo continuiamo a lavorare forte, bene, per arrivare a una partita importante come quella di oggi per trovare una vittoria importante"."Abbiamo giocato meglio dell'avversario come tante altre volte. Non lo so. Tante partite buone senza una ricompensa della vittoria, che è quello che cerchiamo. Oggi prestazione per merito proprio del risultato e siamo contenti, siamo felici, altre partite di livello, tante altre partite di livello come oggi".