Kaio Jorge al Cruzeiro: il comunicato



Le cifre dell'operazione



Kaio Jorge, i numeri della stagione

è pronto a salutare la"Il- si legge in una nota ufficiale - comunica di aver raggiunto un accordo verbale per la cessione a titolo definitivo di Kaio Jorge, insieme a Juventus e allo staff dell'atleta. L'attaccante è atteso a Belo Horizonte entro questa settimana. Se tutte le condizioni della trattativa verranno mantenute e l'atleta supererà le visite mediche, Kaio Jorge vestirà la maglia del Cruzeiro per le prossime cinque stagioni".Secondo quanto riportato da Sky, la Juventus ha già dato il proprio ok al trasferimento, un'operazione da 7 milioni di euro con percentuale sulla futura rivendita del giocatore.L'attaccante classe 2002 è reduce da una stagione in prestito al. Con la squadra di Eusebio Di Francesco, retrocessa in Serie B, ha accumulato 22 presenze per un totale di 913 minuti in campo, in una stagione che lo ha visto spesso frenato dagli infortuni, di nuovo.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.