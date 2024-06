Kaio Jorge Cruzeiro, le cifre

Il è ormai prossimo ad annunciare ufficialmente l'acquisto definitivo di Kaio Jorge , giovane e talentuoso attaccante di proprietà della Juventus e nell'ultima stagione in prestito al. Nelle prossime ore è prevista la formalizzazione dell'accordo, che vedrà il promettente giocatore brasiliano legarsi al club carioca con un contratto quinquennale, come riporta il giornale brasiliano UOL.Nelle ultime ore, il Cruzeiro ha raggiunto un accordo con la Juventus per l'acquisto di Kaio Jorge, fissando il prezzo a 4,5 milioni di euro. Tuttavia, il valore totale dell'operazione potrebbe salire tra i 6 e i 7 milioni di euro, a seconda degli obiettivi raggiunti dal giocatore e dalle prestazioni della squadra. Questa cifra include vari bonus legati a performance e traguardi specifici.