Zirkzee, il rischio di un equivoco

Zirkzee-Vlahovic, il confronto

Goal e assist 2024-2025

Vlahovic: G 9/ A 1

Zirkzee: G 1 / A 2

Goal e assist 2023-2024

Vlahovic: G 18/ A 3

Zirkzee: G 12 / A 7

C’è poco da inventarsi è l’identikit è chiaro: nel mercato di gennaio ci sono pochi soldi e ancor meno possibilità di azione. Chi sonda il terreno va alla ricerca delle occasioni che, nella maggior parte dei casi, sono rappresentate da calciatori in rotta con la società, scontenti e che stanno giocando poco. La stessa ricerca in cui è impegnata la Juventus in queste settimane, in vista del via alle danze di gennaio. Priorità alla difesa, ma occhio anche all’attacco. E occhio, soprattutto, a uno Zirkzee che sembra già essere in rotta con l’ambienteLa Juventus sogna di ricomporre il duo Thiago Motta-Zirkzee, i tifosi a loro volta sognano che possano ripetere l’impresa di Bologna. Attenzione, però, al possibile equivoco. Zirkzee non è un bomber, non è il tipico numero nove, non può essere il sostituto di Vlahovic. È un profilo differente, uno che porta al goal più che segnare, uno che è lubrificante nei meccanismi offensivi della squadra ma che in fase finalizzativa a volte si perde. Attenzione, non che la Juventus di Thiago Motta non abbia bisogno di questo tipo di profilo, anzi. Ma non ci si illuda, soprattutto tra i tifosi, di portare a casa – nell’eventualità che succeda -, un attaccante che macina goal.