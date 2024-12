Yildiz poco valorizzato da Thiago Motta?



I numeri di Yildiz in Lecce-Juventus

Minuti giocati: 75

Goal: 0

Assist: 0

Tocchi: 42

Precisione passaggi: 18/26

Passaggi chiave: 1

Tiri in porta: 0

Tiri bloccati: 1

Dribbling (riusciti): 2 (0)

Kenan Yildiz non è stato certo il peggiore inNon lo è mai in realtà, anche nelle partite complicate, difficili, è sempre dentro la gara mentalmente. La maturità che ha raggiunto il giocatore è sotto gli occhi di tutti, così come il lavoro che fa per la squadra. Dopo 19 partite stagionali però resta un dubbio;Si può dubitare sul livello che raggiungerà nel corso della sua carriera, non sul talento e le qualità che Yildiz possiede e più volte ha mostrato da quando è esploso nella passata stagione. Da quando è iniziata la stagione il classe 2005 ha segnatoDue partite su tutte lo hanno visto protagonista; a San Siro contro l'Inter e nell'esordio in Champions con il Psv. Per Thiago Motta però non è tanto una questione di numeri, lo sappiamo. Il paradosso di questa Juventus è che Yildiz sembra così centrale e insostituibile soprattutto per l'atteggiamento, il sacrificio, le corse all'indietro che fa, partita dopo partita, senza eccezioni.E' giusto che Yildiz venga elogiato per tutto ciò o per quanto importante fare quello che fa, dovrebbe prima di tutto elevarsi per altri aspetti che più sono in linea con chi veste la meglio numero 10 della Juventus e soprattutto per chi rappresenta il talento più puro che ci sia in rosa? Molto ovviamente dipende dalle richieste di Thiago Motta, che da tutti i giocatori vuole massima disponibilità e sacrificio. E Yildiz interpreta questi compiti alla perfezione, fin troppo?. Perché per quanto una palla recuperata sia importante, fare il dribbling giusto e non sbagliare l'ultima giocata in certi momenti lo è di più.Non è un caso se la giocata più bella e potenzialmente decisiva Yildiz l'abbia fatta nei primi secondi di partita, regalando a Thuram una palla che era solo da spingere in porta. Può fare anche l'attaccante, ha ribadito il tecnico, ma a meno di sorprese Thiago non lo sposterà da dove gioca tutta la stagione. Un po' perché non ci sono alternative (neanche lì), un po' perché Motta lo preferisce a prescindere lì.. E non tanto per una questione di ruolo, semmai di interpretazione.