Le parole dia DAZN dopo"Dispiace per il ragazzo, per i compagni e per la famiglia. Mi metto nei panni dei genitori e penso che sia una cosa terribile, sperando che il ragazzo stia bene, si riprenda e possa recuperare al meglio e che la famiglia si possa tranquillizzare. Mando tutta la mia vicinanza, soprattutto alla sua famiglia"."Lo sapevamo e oggi si è visto nel secondo tempo, la squadra ha fatto un buon primo tempo ma siamo calati nella ripresa e il Lecce è venuto fuori. Siamo andati in vantaggio e abbiamo preso questo goal all'ultimo. Dobbiamo andare avanti, lavorare sugli errori e preparsi per la prossima partita"."Andrea ha fatto quella scelta, i goal si prendono per tanti piccoli errori. Abbiamo fatto un bel primo tempo e siamo calati nel secondo. Prendere questo goal all'ultimo era una cosa che potevamo evitare. Adesso dobbiamo pensare alla prossima e cercare di migliorare. Dobbiamo pensare in positivo e preparare la prossima partita"."Lo può fare e l'ha fatto per un periodo e per un momento della partita contro il Lille. Lui in quella zona di campo dove ha giocato oggi, quando c'è una squadra che si ricompatta e che lascia pochi spazi dobbiamo arrivare in area e oggi potevamo attaccare meglio. Alla fine portiamo la palla in una zona del campo dove lui ha libertà e dove Cambiaso e Rouhi possono andare in sovrapposizione. Oggi lo vedo più nella posizione dove è, anche se contro il Lille ad un certo punto era lì davanti in quella zona di campo. Sa fare entrambe le posizioni, ma oggi ho scelto di metterlo lì. Weah davanti dà più profondità, è un ragazzo che aiuta tanto la squadra. Oggi nel primo tempo è uscito un po' troppo da quella zona contro una squadra che non faceva molto pressing. Nel secondo tempo abbiamo creato un po' meno e lui non poteva chiudere le azioni. Kenan però può giocare sia largo che da punta centrale".





