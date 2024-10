Yildiz Juve, perché non gioca da sotto punta

Yildiz Juve, la partita contro lo Stoccarda

Minuti: 90’

xG: 0.12

Tiri in porta: 1

Tiri fuori: 2

Dribbling tentati (riusciti): 7 (3)

Tocchi: 39

Riusciti passaggi: 12/15 (80%)

Ancora una volta poco coinvolto, ancora una volta fuori dal vivo del gioco se non per qualche sporadica azione, qualche uno contro uno per lo più terminati a favore della difesa dello Stoccarda.In realtà, niente di particolarmente preoccupante, verrebbe da dire. Non è ancora decisivo ogni volta che scende in campo e dal numero 10 della Juventus ci si aspetta altro? Tutto giusto, ma non possiamo dimenticare che stiamo parlando di un classe 2005 alla prima vera stagione da titolare con i grandi. Si illude chi non si aspetta alti e bassi, sbaglia chi lo etichetta come flop.La questione di cui più si dibatte, però, è la posizione in campo. Come molti notano, a ragione, in questa stagione Yildiz ha fatto meglio quando impiegato da sotto punta, piuttosto che da ala a sinistra. Perché, allora, non viene fatto giocare lì? La risposta sembra piuttosto semplice: mancanza di alternative. Con Yildiz spostato in mezzo, chi giocherebbe sul binario sinistro? Ci sarebbe Mbangula che, però, oltre l’exploit della prima giornata ha dimostrato di faticare ancora ad alti livelli. Discorso diverso con il ritorno di Nico Gonzalez che può giocare a sinistra, con Conceicao a destra e Yildiz nel mezzo. Già, ma sulla trequarti è emergenza, tanti gli infortuni e dunque tocca fare di necessità virtù.