Inter-Juventus, Koopmeiners e Nico Gonzalez recuperano?

Il giorno dopoo forse sarebbe meglio dire il primo in cui i bianconeri dovranno pensare alla gara conin programma domenica 27 ottobre a San Siro. I nerazzurri giocheranno questa sera in Champions contro lo Young Boys mentre la Juve già oggi sarà a lavoro per iniziare a preparare la grande sfida. Ma con quali giocatori a disposizione?L'ultimo a fermarsi è stato Douglas Luiz, che ha svolto gli esami questa mattina escludendo lesioni muscolari. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente. Intantembra avere già qualche certezza. E non sono notizie positive. A quattro giorni da Inter-Juventusdue giocatori sono ancora out; infortunio al costato per l'olandese, lesione muscolare per Nico.E non solo non si alleneranno con la squadra quest'oggi ma la loro presenza a San Siro in questo momento è da escludere. Nella lista degli indisponibili, oltre a Bremer e Milik, contro l'Inter si aggiungeranno nuovamente Koopmeiners e l'argentino. A meno di recuperi sorprendenti non ce la faranno per essere neanche tra i convocati per la sfida. Per quanto riguarda Douglas Luiz, saranno decisivi i prossimi giorni. A differenza degli altri due bianconeri, per ora non è da escludere con certezza che possa esserci con l'Inter.