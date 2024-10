Infortunio Douglas Luiz, l'esito degli esami

Recupera per Inter-Juventus?

Arrivano buone notizie per laIl centrocampista ha svolto gli esami in mattinata dopo il problema muscolare accusato nel riscaldamento di Juventus-Stoccarda, niente lesioni per Douglas.Questo quanto scritto nel comunicato della Juventus: "Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto Douglas Luiz questa mattina presso il J|medical, a seguito del fastidio muscolare alla coscia sinistra riferito ieri, hanno escluso lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente."Nessun problema grave quindi per il giocatore. Domenica la Juventus affronterà l'Inter a San Siro. Douglas Luiz rimane in dubbio per il match ma l'assenza di lesioni lascia la speranza che possa esserci. Dipenderà dall'evoluzione del fastidio nei prossimi giorni.