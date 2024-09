Juventus Women, il sorteggio di Uwcl LIVE

Hacken-Arsenal

Fiorentina-Wolfsburg

Paris FC-Manchester City

JUVENTUS-Paris Saint-Germain

Sporting-Real Madrid

Vorskla Poltava-Celtic

Anderlecht-Valerenga

Roma-Servette

Galatasaray-Slavia Praga

Osijek-Twente

Benfica-Hammarby

St. Polten-Mura

Uwcl, come funziona il sorteggio

Juve Women, Uwcl: quando e dove si gioca

Juventus Women, le possibili sfidanti di Uwcl

Paris Saint-Germain (FRA)

VfL Wolfsburg (GER)

Arsenal FC (ENG)

Real Madrid CF (ESP)

Manchester City (ENG)

Giornata di attesa, giornata chiave in casa Juventus Women , con le bianconere che attendono la squadra sfidante al secondo turno di. Sfidante che uscirà dall’urna di Nyon, con il sorteggio che comincerà alle 13.Il sorteggio del secondo turno della UEFA Women's Champions League si terrà lunedì 9 settembre alle 13:00 CET a Nyon e sarà trasmesso in streaming. Saranno definiti i 12 incontri che si disputeranno il 18/19 e il 25/26 settembre, i quali decreteranno le squadre che si uniranno a Barcellona, Lione, Bayern Monaco e Chelsea nella fase a gironi.Il secondo turno è suddiviso in due percorsi: il Percorso Campioni, con 14 squadre che lottano per sette posti nei gironi, e il Percorso Piazzate, che vede 10 squadre competere per cinque posti. Entrambi i percorsi prevedono partite di andata e ritorno.Le 15 squadre vincitrici del primo turno si aggiungono alle nove che iniziano la competizione in questa fase: Häcken, Hammarby, Juventus , Manchester City, Paris Saint-Germain, Wolfsburg, Real Madrid, Roma e Slavia Praga.Le partite di andata e ritorno sono fissate rispettivamente per il 18-19 settembre e il 25-26 settembre. La squadra allenata da Canzi giocherà la gara di andata in casa, allo stadio "Pozzo-La Marmora" di Biella, mentre la sfida di ritorno si terrà in trasferta.