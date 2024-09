Chiara Beccari, l'intervista

"Vorrei vincere qualche trofeo con la Juventus Women. Per lo Scudetto rinuncerei a tutti i miei giorni liberi" ha le idee chiare Chiara Beccari. Attaccante classe 2004 che in questa stagione ha fatto ritorno alla Juventus. Originaria di San Marino ma dall'età di quattordici anni nelle giovanili della Vecchia Signora. L'intervista video alla numero 18 della Juventus Women qui sotto:"Sotto il lato umano mi sento molto cresciuta, anche sul lato calcistico facendo esperienza si acquisisce consapevolezza. Umanamente ho incontrato tante persone che mi hanno insegnato tanto: da come vivere il calcio a come rapportarmi con chi sta al di fuori. Sono cresciuta"."La consapevolezza dei miei mezzi, è sempre stato quello che mi frenava. Non riesco ancora a rendermi conto, spesso cose che sarei stata in grado di fare non essendone consapevole non riuscivo. Questo non è bello, non mi permette sempre di esprimermi al meglio, ci sto lavorando tanto"."Ho sempre visto Cristiana (Girelli ndr), Barbara (Bonansea ndr) o Martina (Rosucci ndr) come qualcosa di molto grande, arrivare a quest'età a giocare accanto a loro è una cosa che mi tocca molto"."Giocarle accanto è una bella emozione. Ho iniziato in Nazionale poi qua alla Juventus sempre di più, prima era inimmaginabile io facevo la raccatta palle a Vinovo con la Primavera e l'Under 17, ora giocarci insieme fa un certo effetto".- “Caruso mi ha detto che se faccio 18 goal vinco la scommessa. Obiettivi personali, aiutare la squadra, mi piacerebbe andare in doppia cifra. Vincere il campionato è un obiettivo, noi andiamo in campo puntando a vincerle tutte, ma la Roma è una grande squadra quindi non sarà facile”.“A tutti i giorni liberi da qui a fine stagione”.





