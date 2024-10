. Una giornata di sorrisi, di esultanze, di qualche recriminazione nelle parole di Alessandro QUI ). Soprattutto però è una giornata di emozioni, quelle tangibili. Lo si vede nel sorriso spontaneo che spunta sul volto di Chiaraquando valica la porta dello Stadium e si guarda attorno.Si vedono anche nel tecnicoche nel pre gara canticchia le canzoni del riscaldamento e gioca con il pallone, forse cercando di non emozionarsi troppo. Sempre il tecnico che sul finale di gara lancia la giacca poco prima che Benedettaaccorciasse le distanze. Un po' di timore che la gara potesse prendere una piega diversa.A partire da un paio d'ore prima del calcio d'inizio attorno allo Stadium iniziano a vedersi i tifosi con le maglie delle giocatrici, qualcuno consulla schiena, qualcuno con, tanti con Alisha. Un po' colpisce, ma dimostra che il seguito e l'affetto intorno al calcio femminile anche in Italia stanno crescendo, oltre al livello del gioco mostrato ieri.Qualche sorriso emozionato, Cristianache corre ad abbracciare il tecnico Maxal triplice fischio perchè la Juventus Women ha vinto contro la Roma, ostica avversaria di mille battaglie. Oppure Martinache abbraccia l'amica di sempreautrice della rete che ha sbloccato la gara (torinese e juventina). Una sfida del genere con una cornice del genere è una di quelle giornate da ricordare con le immagini ma anche con i colori ed i suoni dello Stadium, che, come sempre, lascia emozioni speciali.





