Juventus Women-Roma, le parole di Spugna nel post partita

La Juventus Women vince e convince di fronte alla cornice bianconera dell'Allianz Stadium. Tre punti importanti per la squadra di, che supera la Roma 2-1 e si conferma in vetta alla classifica in solitaria, staccando la Fiorentina di tre lunghezze. L'allenatore giallorossoha parlato dopo il match, commentando anche in maniera polemica i gol delle bianconere.Nel primo tempo la Juve ha fatto una grande gara. Meritava il vantaggio. Il problema che: fallo su DiGuglielmo e #Bonansea in fuorigioco: il guardalinee. Il secondo è fuorigioco. Meritiamo rispetto. La colpa è nostra, perché abbiamo sbagliato atteggiamento sopratutto nel primo tempo. Ma in queste partite tutti devono fare la loro parte. Anche il guardalinee. C’è un grosso rammarico. La Juve ha fatto i primi 45’ molto importanti'.'Oggi non dovevamo perdere il possesso della palla. Abbiamo sbagliato troppo e gestito male il pallone. Non abbiamo mai verticalizzato e perdendo tanti possessi'Ci alleniamo sempre al massimo., ci sta. Ma non devi perdere punti come abbiamo fatto nelle prime partite'.